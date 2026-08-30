Avslappnad Boudri inför derbyt: ”Garvar i mitt huvud”

STOCKHOLM. Amin Boudri har visat god form i Hammarby.

Under söndag ställs nyförvärvet mot sin moderklubb AIK på Strawberry Arena.

– Det är sådana här grejer jag vill göra, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

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Hammarby har två raka segrar i ryggen inför derbyt mot AIK.

En av spelarna som har haft en god formkurva de senaste omgångarna är nyförvärvet Amin Boudri. Den bolltrollande 21-åringen har svarat för två assist på de två senaste ligamatcherna – och han tycker att han börjar hitta rätt i sin nya klubb.

– Det känns bra faktiskt, man kommer in i det mer och mer. Mer individuellt också, börjar komma i gång… bam, bam. Det känns bra, säger Amin Boudri till FotbollDirekt.

21-åringen känner att han har mer att visa.

– Jag kommer alltid vilja ha ut mer, alltid mer, men vi är på rätt väg iallafall.

”Vet inte ens var de ligger…”

Stockholmsderbyt blir extra speciellt för Boudri. Den offensive pjäsen är uppvuxen i Solna och fostrad i AIK:s ungdomsverksamhet. Han har däremot inte lika bra koll på hur det har gått för ”Gnaget”.

– Jag har inte så mycket koll på dem, faktiskt. Jag vet inte ens var de ligger (i tabellen)… bra arena, stor klubb. Jag vet inte hur bra de är men det blir ett roligt lag att möta, det är det enda jag vet.

Drabbningen med AIK blir Boudris första derby och han går in i det med axlarna nere.

– Jag tänker bara att det här är det roligaste jag kan göra. Det är sådana här grejer jag vill göra. Jag garvar bara i mitt huvud. Jag är bara glad över att få spela, förklarar han för FD.

Boudri är uppväxt i huvudstaden och vad ett derby betyder – inte bara som fotbollsspelare.

– Jag som är en Stockholmskille, jag vet att det här är heder som står på spel. Det här är mycket personligt för mig och för många andra, säger han och avslutar:

– Stockholm står stilla i två timmar när det är derby. Som Stockholmsgrabb vet jag om det, därför betyder det extra för mig.

Matchen mellan AIK och Hammarby startar klockan 14.00 på Strawberry Arena.