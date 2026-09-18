Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Hammarbys match mot Sirius tidigareläggs

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Hammarby ska ta emot Sirius.
Men matchen flyttas på grund av evenemang i närområdet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Torsdagen den 29 oktober tar Hammarby emot Sirius i en match med viktiga poäng i guldstriden. Samma kväll spelar Djurgården SHL-match mot HV71.

Nu meddelar Hammarby att avsparkstiden för hemmamatchen flyttas.

Matchen på 3Arena kommer att starta 18.30, i stället för den tidigare utsatta tiden 19.00.

Ett stenkast från 3Arena, på Hovet, släpps pucken i Djurgårdens möte med HV71 klockan 19.30.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt