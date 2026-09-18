Hammarbys match mot Sirius tidigareläggs

Hammarby ska ta emot Sirius.

Men matchen flyttas på grund av evenemang i närområdet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Torsdagen den 29 oktober tar Hammarby emot Sirius i en match med viktiga poäng i guldstriden. Samma kväll spelar Djurgården SHL-match mot HV71.

Nu meddelar Hammarby att avsparkstiden för hemmamatchen flyttas.

Matchen på 3Arena kommer att starta 18.30, i stället för den tidigare utsatta tiden 19.00.

Ett stenkast från 3Arena, på Hovet, släpps pucken i Djurgårdens möte med HV71 klockan 19.30.