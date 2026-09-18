Beskedet: West lämnar Rosegård – tvingas pausa karriären

Amanda West anslöt till FC Rosengård i mars.

Nu pausar hon sin fotbollskarriär och lämnar därmed Skåneklubben.

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Amanda West lånades in till FC Rosengård från Houston Dash i mars. West som har rötter i Sverige lämnade för första gången Nordamerika för spel i Europa och damallsvenskan.

Men det blev inte ett helt år i Europa.

Rosengård kan under fredagen meddela att Amanda West tvingas att pausa sin fotbollskarriär på grund av knäproblem och lämnar därmed FC Rosengård.

– Efter flera knäskador genom åren ville jag komma tillbaka den här säsongen med FC Rosengård. Tyvärr lyckades jag inte bli så återställd som jag hade hoppats och har haft fortsatta smärtor. Efter månader av rehabilitering och försök att anpassa belastningen fick jag beskedet att professionell fotboll inte längre är hållbar utifrån hur mitt knä mår, säger Amanda West via klubbens uttalande.

Hon fortsätter:

– Det har varit oerhört svårt att säga hejdå till mina lagkamrater och ledarna i Rosengård, för de är verkligen fantastiska människor som har blivit som en familj för mig. Även om jag inte kunde spela så mycket eller göra det avtryck på planen som jag hade hoppats på, är jag väldigt glad att jag kom till Rosengård. Även om jag hade vetat hur det skulle sluta för mig hade jag gjort om det igen.

Det blev totalt tre matcher i FC Rosengård.