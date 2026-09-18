Norrby värvar talang från Senegal

Norrby förstärker truppen med en ung talang från Senegal.

Den 19-årige mittfältaren ansluter från Espoir de Guédiawaye och blir klubbens senaste nyförvärv.

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Den 19-årige mittfältaren ansluter till Boråsklubben från den senegalesiska akademin Espoir de Guédiawaye.

Norrby blir Dembélés första klubb utanför hemlandet Senegal.

– Vi behöver därför ge honom tid att komma in i ett nytt land, språk och kultur. Vi vill ge honom bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, säger klubbchefen David Kryssman.

Norrby ligger på 14 plats i Superettan med sex omgångar kvar att spela. Härnäst väntar Helsingborg på Olympia. Matchen spelas på söndag.