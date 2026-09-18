Uppgifter: Barcelona och Manchester United följer jättetalang
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Gabriel Rajkovic har redan väckt intresse bland flera av Europas storklubbar.
Nu uppges både Barcelona och Manchester United ha skickat representanter för att följa Vålerengas 15-årige jättetalang.
Både FC Barcelona och Manchester United har ögonen på Vålerengas jättetalang Gabriel Rajkovic, 15. Det rapporterar norska TV
Enligt uppgifterna har de båda storklubbarna nyligen haft representanter på plats i Norge för att följa yttermittfältaren. Även Chelsea och Arsenal uppges ha visat intresse för 15-åringen.
Vålerenga hoppas att Rajkovic på sikt ska kunna bli den dyraste försäljningen i den norska ligans historia. En eventuell övergång kan dock tidigast bli aktuell nästa år, då talangen fyller 16.
John Obi Mikel innehar fortfarande rekordet. Säsongen 2006/07 lämnade nigerianen Lyn för Chelsea i en affär värd 20 miljoner euro, motsvarande omkring 225 miljoner kronor.
Rajkovic debuterade i den norska högstaligan tidigare i år och har hittills noterats för tre mål och en assist på 14 matcher.
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