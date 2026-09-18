Ronaldo uttagen i landslagstruppen

Cristiano Ronaldo har inte slutat i landslaget.

41-åringen är uttagen i Portugals landslagstrupp.

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En del kanske trodde att Cristiano Ronaldo hade gjort sitt i det portugisiska landslaget efter att 41-åringen meddelat att VM 2026 blir hans sista världsmästerskap.

Men det ser ut som att stjärnan fortsätter ett tag till.

Den nye förbundskaptenen Jorge Jesus har tagit ut Al-Nassr-anfallaren i sin första landslagstrupp.

Truppen är stjärnspäckad. Utöver Ronaldo finns bland andra Manchester Uniteds Bruno Fernandes, Manchester Citys Rúben Neves samt PSG-duon Vitinha och João Neves med.

Under landslagssamlingarna i september och oktober väntar matcher i Nations Leagues A-division. Portugal ställs då mot Wales, Norge, Danmark och Norge på nytt.

Landslagstruppen:

Målvakter: Diogo Costa, Rui Silva och Samuel Soares.

Backar: Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares och Nuno Mendes

Mittfältare: Bruno Fernandes, João Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva och Joao Neves.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Fábio Silva, Trincão, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto och Rafael Leão.