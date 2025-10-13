AVSLÖJAR: AIK säkrar upp Karimatsenga

AIK Fotboll fortsätter att bygga för framtiden.

FotbollDirekt kan nu avslöja att man säkrat upp Max Karimatsenga.

Parterna är överens om ett tvåårskontrakt.

AIK:s tränare Mikkjal Thomassen kommer få en ny talang till laget. Foto: Bildbyrån

AIK fortsätter att sätta tilltro till ungdomen och visa att man bygger för framtiden.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att Solnaklubben är överens med Max Karimatsenga om ett tvåårigt lärlingskontrakt.

Sker inget oförutsett så väntas detta bli officiellt inom den närmaste tiden.

Max Karimatsenga har stått för en fantastisk säsong i AIK:s P17-lag, totalt i år står han noterad för 28 mål på 27 matcher i Gnagets P17. Han har även gjort två framträdanden i klubbens P19-lag den här säsongen.