AVSLÖJAR: Halmstads BK säkrar upp talang
Halmstads BK säkrar upp Oliver Kapsimalis.
FotbollDirekt kan nu avslöja att parterna är överens om ett treårskontrakt.
Samt att talangen flyttas upp i HBK:s A-lag.
Halmstads BK-talangen Oliver Kapsimalis har stått för en fin säsong i klubben P19-lag.
Totalt har det blivit fyra mål på 16 matcher i P19-allsvenskan och nyligen fick han också göra A-lagsdebut, detta med ett inhopp i Svenska cupen mot Myresjö/Vetlanda FK.
Nu kan FotbollDirekt avslöja att talangen belönas för sina fina insatser.
Enligt FD:s uppgifter så är nämligen Kapsimalis och Halmstads BK överens om ett treårskontrakt och talangen kommer i samband med detta att flyttas upp i A-laget.
Det hela förväntas bli officiellt inom kort ifall inget oförutsett inträffar.
