AVSLÖJAR: Halmstads BK säkrar upp talang

Halmstads BK säkrar upp Oliver Kapsimalis.

FotbollDirekt kan nu avslöja att parterna är överens om ett treårskontrakt.

Samt att talangen flyttas upp i HBK:s A-lag.

Halmstads BK-talangen Oliver Kapsimalis har stått för en fin säsong i klubben P19-lag.

Totalt har det blivit fyra mål på 16 matcher i P19-allsvenskan och nyligen fick han också göra A-lagsdebut, detta med ett inhopp i Svenska cupen mot Myresjö/Vetlanda FK.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att talangen belönas för sina fina insatser.

Enligt FD:s uppgifter så är nämligen Kapsimalis och Halmstads BK överens om ett treårskontrakt och talangen kommer i samband med detta att flyttas upp i A-laget.

Det hela förväntas bli officiellt inom kort ifall inget oförutsett inträffar.