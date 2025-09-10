Avslöjar Hjelmbergs mardrömsresa: ”Salmonella på flyget”

Mikael Hjelmberg ville få tag på en köttbit i Nigeria.

Då fick Hammarby-bossen Salmonella på cupen, berättar agenten Patrick Mörk i podcasten Studio Allsvenskan.

– Han fick Salmonella på flyget, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var vid en gemensam resa till Nigeria som Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg och agenten Patrick Mörk var på jakt efter något att äta. ”Bajen”-bossen hade under hela resan förgäves försökt få tag på en välstekt köttbit.

– Han satt och tjatade hela resan om att han ville ha en riktig köttbit. Vi försökte överallt, på alla restauranger vi var på. Han sa alltid; ”Jag vill ha den medium”, och det kom alltid in en totalt genombränd (köttbit, reds. anm.), säger Mörk i podcasten Studio Allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Till slut fick duon, med agentens hjälp, tag på en köttbit till Hjelmberg – men fullträffen skulle visa sig inte bli helt lyckad.

– Sista lunchen när vi skulle flyga hem från Ibadan, då sa jag att ”Micke, jag ska lösa det här nu”. Jag gick in i köket och bad om att få prata med kocken. ”Mister Hjelmberg vill ha… förstör inte köttbiten. Han vill ha medium”. Då fick han det och han var jättenöjd. Sen fick han Salmonella på flygresan hem. Han var däckad i tio dagar, berättar Mörk.