Uppgifter: Juventus har ögonen på Diaz

Juventus vill stärka upp truppen inför nästa år.

Nu ser de ut att jaga Brahim Diaz, 26.

Det uppger journalisten Gianluca Di Marzio.

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Den italienska storklubben Juventus ser ut att värva från Real Madrid.

Enligt uppgifter från transferjournalisten Gianluca Di Marzio så blickar Juventus mot den 26-årige mittfältaren, Brahim Diaz. Uppgifterna gör gällande att klubben har kontaktat Diaz agent för att få till en övergång i sommar.

Diaz ser dock ut att vilja stanna i Real Madrid, trots hård konkurrens om speltid. 26-åringen blev förra säsongen noterad för två mål och nio assist på 42 framträdanden.

Han har kontrakt till 2027 och har tidigare även representerat Milan och Manchester City.