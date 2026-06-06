Uppgifter: Juventus har ögonen på Diaz
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Juventus vill stärka upp truppen inför nästa år.
Nu ser de ut att jaga Brahim Diaz, 26.
Det uppger journalisten Gianluca Di Marzio.
Den italienska storklubben Juventus ser ut att värva från Real Madrid.
Enligt uppgifter från transferjournalisten Gianluca Di Marzio så blickar Juventus mot den 26-årige mittfältaren, Brahim Diaz. Uppgifterna gör gällande att klubben har kontaktat Diaz agent för att få till en övergång i sommar.
Diaz ser dock ut att vilja stanna i Real Madrid, trots hård konkurrens om speltid. 26-åringen blev förra säsongen noterad för två mål och nio assist på 42 framträdanden.
Han har kontrakt till 2027 och har tidigare även representerat Milan och Manchester City.
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