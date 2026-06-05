Officiellt: Paolo Vanoli lämnar Fiorentina

Nu är det officiellt.

Paolo Vanoli och Fiorentina går skilda vägar efter mindre än ett år tillsammans i Serie A-klubben.

Fiorentina bekräftar att huvudtränaren Paolo Vanoli lämnar sitt uppdrag.

Italienaren tog över klubben i november under en mycket tuff period. Fiorentina befann sig då i botten av Serie A-tabellen och hade ännu inte lyckats vinna någon match under säsongen.

Trots den svåra situationen lyckades Vanoli vända utvecklingen och säkra klubbens kontrakt i högstaligan. Nu står det klart att han och klubben trots de går skilda vägar.

I samband med beskedet om Vanolis avsked riktade klubbpresidenten Giuseppe B. Commisso ett tack till tränaren och hans stab.

– Jag vill personligen tacka Paolo Vanoli och hela hans tränarstab. De kom till klubben under en extremt svår period och visade styrka, professionalism och mod när de hjälpte laget att vända situationen, säger Commisso på klubbens hemsida.



Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Fabio Grosso, som för närvarande tränar Sassuolo, favorit att ta över posten. Uppgifterna gör gällande att Grosso väntas skriva på ett tvåårskontrakt.