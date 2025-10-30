AVSLÖJAR: Imponerar stort – men på väg bort från AIK 

En av AIK:s mest spännande är Aaron Stoch Rydell.

Enligt vad FotbollDirekt erfar ingår nu inte den 19-årige yttern i AIK:s planer för 2026, trots att han har imponerat stort på slutet under sin utlåning.

AIK tog för ett par år sedan Aaron Stoch Rydell från danska toppklubben Nordsjälland men utan att han har lyckats slå sig in.

Nu uppges den offensive yttern, som är utlånad till Karlbergs BK i Ettan, vara på väg bort.

Enligt FotbollDirekts uppgifter tittar 19-åringen på andra alternativ.

Flera klubbar uppges intresserade – från så väl Allsvenskan som Superettan. Rydell har även imponerat stort med flera poäng för KB på slutet. Talangen uppges bitvis ha varit lysande.

Sejouren i Karlberg är för övrigt Stoch Rydells andra lån i år. Det första handlade om Gefle i samma serie och var en vända som gav honom sex matcher.