Avslöjar själv – var mycket nära återkomst i Djurgården

Han vann SM-guld med Djurgården 2019.

För FotbollDirekt avslöjar Aslak Fonn Witry att han var mycket nära en återkomst till klubben 2024.

– Den sommaren var det jättenära, säger norrmannen.

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För ett år sedan lämnade Aslak Fonn Witry bulgariska storklubben Ludogorets för spel i Rosenborg.

Tidigare under samma säsong öppnade Bosse Andersson för en Fonn Witry-comeback i Djurgården.

”Vi har haft en dialog sedan han lämnade 2021 och det är en spelare som nog ligger alla djurgårdare varmt om hjärtat”, sa Andersson till FD då.

Men det var aldrig nära förra sommaren.

– Vi hade kontakt, men det var inte nära. Jag och Bosse pratade om andra saker, säger Witry till FD och tillägger:

– Men sommaren 2024 var det däremot jättenära, det var det.

”Hade en fantastisk tid i Djurgården”

För två somrar sedan drog Piotr Johansson korsbandet och i stället för Witry var det Adam Ståhl som värvades in på högerbacken i Djurgården.

Även om Fonn Witry efter VM-uppehållet tappat sin startplats i Rosenborg berättar han att han trivs utomordentligt i hemlandet, men 30-åringen utesluter inte comeback i Djurgården framöver.

– Jag håller Djurgården varmt om hjärtat. Jag trivs jättebra i Rosenborg. Vad som händer i framtiden får vi se, säger norrmannen och fortsätter:

– Jag hade en fantastisk tid i Djurgården och en dag kanske jag kommer tillbaka.

Fotnot: Fonn Witry lämnade Dif för AZ Alkmaar sommaren 2021 och noterades för totalt tio mål på 65 matcher under 2,5 år i Djurgården.