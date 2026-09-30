Leno öppen för Bayern-flytt – kan bli backup till Urbig

Bernd Leno sitter på ett utgående kontrakt med Fulham och uppges vara öppen för en flytt.

Nu pekas Bayern München ut som ett möjligt nästa steg för 34-åringen.

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Bernd Leno, 34, sitter på ett utgående kontrakt med Fulham. Avtalet innehåller en option på ytterligare en säsong, men nu uppges tysken vara öppen för en flytt.

Enligt Münchener Merkur kan målvakten tänka sig att ansluta till Bayern München. Tidigare har Bild rapporterat att Leno ses som ett möjligt alternativ som backup till Jonas Urbig nästa säsong.

Bayern kommer samtidigt att behöva ersätta Manuel Neuer. Den rutinerade målvakten har varit klubbens givna förstaval under många år, men lämnar efter den pågående säsongen.

Leno har tillhört Fulham sedan 2022, då han lämnade stadsrivalen Arsenal för Londonklubben.