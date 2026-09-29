Uppgifter: Barcelona redo att slå till – följer City-talangen

Manchester City riskerar sanktioner efter de påstådda regelbrotten mot Premier Leagues finansiella regelverk.

Nu uppges Barcelona följa situationen – och ha siktet inställt på 17-årige Cavan Sullivan.

Barcelona uppges hålla ett öga på situationen kring Manchester City, som enligt The Athletic anklagas för 114 regelbrott mot Premier Leagues finansiella regelverk.

Den spanska storklubben ska följa utvecklingen kring flera City-spelare och vara redo att agera om Manchester-klubben skulle drabbas av straff eller andra sanktioner.

Enligt Sport sträcker sig Barcelonas intresse även till yngre talanger.

Det amerikanska superlöftet Cavan Sullivan, 17, uppges finnas på katalanernas radar. Mittfältaren har visserligen en överenskommelse om att ansluta till Manchester City när han fyller 18 år, men enligt uppgifterna ska han vara öppen för en flytt till Spanien om City skulle straffas – exempelvis med nedflyttning från Premier League.