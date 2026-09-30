Hasund inför Europa-returen: ”Bajen är hemma i Europa”

Hammarby kliver in i returmötet mot Rangers i Europa Cup-kvalet.

Där står en plats i Europa Cup på spel.

– Det är otroligt kul och Bajen är hemma i Europa, säger Vilde Hasund till FotbollDirekt.

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Hammarby är på plats i Skottland för att spela returmötet mot Rangers. Hammarby går in. Europa Cup-kvalet med ett tvåmålsledning och har Europa Cup-spel i egna händer.

– Det är otroligt kul och Bajen är hemma i Europa. Det är stort med Europamatcher och det är alltid roliga matcher. Det är också kul att få mäta sig mot lag från Europa, säger Vilde Hasund och fortsätter:

– Vi är ett bra gäng. Det har ju varit många nya spelare in i år. Vi får ihop det väldigt bra tycker jag. Så det kommer bli bra i morgon

Vad blir det viktiga för er i returen?

– Vi går ut och spelar som oss själva. Vi går ut och spelar klart matchen, men också gå ut och anfaller med fart. De var tuffa mot oss. Det är starka lite dueller och så. Men om vi kör med vår fart då kommer vi göra några mål i morgon också.