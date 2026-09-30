Raphinha lämnar landslaget – väntas missa nästa match

Raphinha tvingades bryta Brasiliens möte med Australien i halvtid.

Nu uppges Barcelona-stjärnan återvända till klubben på grund av en lindrig lårskada.

Raphinha. Foto: Bildbyrån

Det brasilianska landslaget befinner sig just nu på turné. Efter mötet med Australien i Townsville förra veckan väntade ännu en match mot Australien under tisdagen, den här gången i Brisbane.

Barcelona-stjärnan Raphinha startade för Brasilien, men tvingades lämna planen i halvtid.

På onsdagsmorgonen rapporterar flera medier att 29-åringen nu återvänder till Barcelona och därmed missar helgens landskamp mot Indien.

Enligt RAC1 rör det sig om en lindrig lårskada. Förhoppningen är att Raphinha ska vara tillbaka till Barcelonas nästa La Liga-match, mot Getafe den 10 oktober.

Yttern har fått en flygande start på säsongen och står noterad för 14 mål och tre assist på åtta matcher för Barcelona. Det gör honom till klar etta i den spanska skytteligan.