AVSLÖJAR: Tillbaka i Sverige – skrivit på för BK Häcken

Sportbladet har tidigare skrivit att Gustav Lindgren är nära BK Häcken.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att kontraktet skrevs på i går och därmed står det klart att anfallaren återvänder från England.

Foto: Alamy

BK Häcken rustar inför 2026. För tre dagar sedan berättade Sportbladet att den gulsvarta klubben jagar Gustav Lindgren.

FotbollDirekt kan nu avslöja att anfallaren skrev på avtalet i går och därmed lämnar han League One-klubben Peterborough United FC – dit han kom från Degerfors förra vintern.

Lindgren är från Stockholm och fostrad i Sollentuna. I Peterborough blev det totalt sex mål och tre assist.

Fotnot: Senare under onsdagsförmiddagen gick BK Häcken ut med att de värvat Lindgren.