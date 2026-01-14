AVSLÖJAR: Tillbaka i Sverige – skrivit på för BK Häcken
Sportbladet har tidigare skrivit att Gustav Lindgren är nära BK Häcken.
Nu kan FotbollDirekt avslöja att kontraktet skrevs på i går och därmed står det klart att anfallaren återvänder från England.
BK Häcken rustar inför 2026. För tre dagar sedan berättade Sportbladet att den gulsvarta klubben jagar Gustav Lindgren.
FotbollDirekt kan nu avslöja att anfallaren skrev på avtalet i går och därmed lämnar han League One-klubben Peterborough United FC – dit han kom från Degerfors förra vintern.
Lindgren är från Stockholm och fostrad i Sollentuna. I Peterborough blev det totalt sex mål och tre assist.
Fotnot: Senare under onsdagsförmiddagen gick BK Häcken ut med att de värvat Lindgren.
