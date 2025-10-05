Backar spelarna efter AIK:s fiasko: ”Ingen kan peka finger åt dem”

SOLNA. Mikkjal Thomassen tog led när ett utbuat AIK skulle tacka de besvikna hemmasupportrarna efteråt.

Nu backar tränaren upp sitt manskap efter förlusten mot hopplösa jumbon IFK Värnamo.

– Ingen kan peka finger åt våra spelare 2025, de har gjort allt i deras makt, säger Thomassen på presskonferensen efteråt.

IFK Värnamo tog ledningen efter kvarten spelad. Tolv minuter senare ledde smålänningarna med 3-0 på Nationalarenan.

AIK buades ut kraftigt och hemmasupportrarna skanderade ”vi vill se AIK”, detta flertalet gånger efter 0-3 och i samband med pausvilan.

Väl i andra halvlek kom AIK nästan tillbaka med dubbla reduceringar från Erik Flataker, men Värnamo stod emot ett tredje baklängesmål och reser hem till Småland med tre poäng.

– Den första halvleken är det bästa vi gjort i år. Att vinna här är stort för Värnamo, det är vi nöjda med, säger tränaren Arne Sandstø på presskonferensen efteråt som är tillfreds med sin 19-årige mittback, Elfsborgslånet Rufai Mohammed, som sköt 1-0-målet på distansskott.

– Han kan bli helt enorm, han har en fantastisk potential.

Lika nöjd efter matchen är inte AIK:s tränare Mikkjal Thomassen, vars lag nu tappat tredjeplatsen tillika sista Europaplatsen till Gais.

– Det här är en väldigt stor besvikelse för oss. Vi visste att det skulle bli en svår uppgift, vi har sett Värnamos senaste matcher, sett hur tajta de varit, sett prestationen mot Malmö senast. Jag tycker vi startade bra men sedan blev vi för mjuka, för fega. Vi gav Värnamo för stora ytor. Det var helt jävligt att se på, säger Thomassen på presskonfensen.

48-åringen gick längst fram i ledet när laget skulle tacka supportrarna efteråt. Han väljer att skydda sina spelare som fick höra det ena och det andra från supportrarna.

– Vi har fantastiska supportrar och vi är enormt tacksamma för det, det är ett extraordinärt stöd som vi får. Men det är inte spelarna som satt oss i den här situationen. Bland utespelarna var det bara Aron (Csongvai), Anton (Salétros) och Isherwood som spelade på rätt position. Så det är vi som klubb eller jag som satt spelarna i den här situationen. Ingen kan peka finger åt våra spelare 2025, de har gjort allt i deras makt.

Offrades redan i första halvlek: ”Helt odramatiskt”

En spelare som offrades av Thomassen redan innan första halvlek var över var Yannick Geiger.

– Det var ingen skada utan ett taktiskt byte, förklarar tränaren.

Han är ju väldigt ung (född 2007). Har du pratat med honom nu efteråt? Hur har han tagit det?

– Jag har inte pratat med honom, jag har inte hunnit det. Men spelarna tar sådant här väldigt bra, det är helt odramatiskt. Yannick har haft en väldigt positiv utveckling och kommer fortsätta ha det.

John Guidetti saknades fortsatt för AIK. Thomassen hoppas att anfallsstjärnan ska vara tillbaka till derbyt mot Hammarby efter landslagsuppehållet som nu stundar.

– Vi hoppas han ska vara redo till nästa match, vi får se i träning nu i veckan när han kan vara tillbaka. Men vi hoppas till nästa match.