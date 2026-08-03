Backar stjärnan trots hjärnsläppet mot Djurgården

STOCKHOLM. Underläge 0-4 mot Djurgården.

Då försökte sig Ismet Lushaku på en Cruyff-fint som sista gubbe vilket resulterade i ett nytt baklängesmål.

– Han är så klart högst skyldig till det målet och är själv medveten om det, men han har varit fantastisk sedan han kom till oss, säger VSK-tränaren Alexander Rubin till FotbollDirekt.

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Västerås SK svarade för en hädisk insats borta mot Djurgården under måndagskvällen.

Redan efter 28 minuter ledde Stockholmslaget med 3-0 och efter timmen spelad var det 6-0 – vilket också blev slutresultatet inför närmare 24 000 åskådare på 3Arena.

– En otrolig insats av Djurgården, det är bara att lyfta på hatten. Klart att vi är väldigt missnöjda med prestationen. Vi vet om att vi möter ett skickligt motstånd och de växer dessutom av sina två tidiga mål (Åslund och Lien med mål i sjätte respektive 13:e minuten). Vi tar dåliga beslut på egen planhalva och att vi släpper in mål på omställningar är inte tillräckligt bra, konstaterar VSK-tränaren Alexander Rubin.

Dåliga beslut på egen planhalva ja, vid underläge 0-4 försökte Ismet Lushaku på en Cruyff-fint som sista gubbe. Patric Åslund gick inte på dragningen och i stället kom bollen fram till Kristian Lien som satte 5-0 vilket betydde hattrick för norrmannen.

– Ismet är så klart högst skyldig till det målet och han är medveten om det, men han har varit fantastisk sedan han kom till oss. Han har lyft sig på många plan och varit väldigt viktig för vårt anfallsspel. Ingen i laget hade en bra match i dag, säger Rubin till FotbollDirekt om mittfältaren som skrev på för VSK i vintras efter degraderingen med IFK Norrköping.

Avbröt matchen med inkastade bengaler: ”Förstår att de är besvikna”

Efter Djurgårdens 5-0-mål avbröts matchen i cirka en kvart efter att VSK-supportrarna fått nog av förnedringen genom att kasta in bengaler från kortsidan. Rubin med sitt VSK-hjärta svarar nu på det hela.

– Jag förstår att VSK:are är besvikna på insatsen, sedan kan man agera på olika sätt, säger han diplomatiskt och fortsätter sedan på samma spår när FD frågar om det här var flyttryktade Mikkel Ladefogeds sista match i VSK-tröjan.

– Det är inget jag vet något om. Nu hade han ett knä som klickade vilket var anledningen varför vi valde att spara honom, men annars får Billy (sportchef Magnusson) berätta om det, avslutar Rubin om danske anfallssuccén som byttes ut mot Djurgården redan i paus.