Klart: Svensk talang till Strasbourg

Sebastian Nanasi och Benjamin Brantlind får sällskap.

Nu skriver även Genesis Antwi på för Strasbourg.

Svensken ansluter på lån från Chelsea.

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Strasbourg håller på att utveckla lite av en svenskkoloni. Benjamin Brantlind skrev på under sommaren och anslöt då till Sebastian Nanasi som redan fanns i laget.

Nu har ytterligare en svensk kritat på för den franska klubben.

Chelsea meddelar att högerbackstalangen Genesis Antwi har lånats ut till Strasbourg. Avtalet sträcker sig över hela den kommande säsongen.

”Vi ser fram emot att följa Genesis fortsatta utveckling och önskar honom stort lycka till i Strasbourg”, skriver Chelsea på sin hemsida.

Antwi anslöt till Chelseas ungdomsakademi som elvaåring och har haft en given plats i klubben U21-lag under säsongen. Han har gjort två inhopp för A-laget, bland annat mot Djurgården i Conference League-semifinalen 2025.

Försvararen har även spelat fem landskamper för det svenska U21-landslaget.





