NORDQVIST: Djurgården fick VSK att se ut som Boo FF

STOCKHOLM. Västerås SK förlorade med 6-0 efter total urladdning från Djurgården första timmen.

Efter Sirius är Dif allsvenskans bästa lag och i kväll fick de ett vinrött VSK att se ut som Boo FF snarare än ett allsvenskt topp 6-lag.

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Ni som kan er Stockholmsfotboll vet att Boo FF är kända för sin fina, framgångsrika ungdomsfotboll.

Men på seniornivå håller det vinröda Nacka-laget till i division 3 – och i kväll kunde man tro att det var ”Bosse” och inte VSK som ställde upp i vinrött på 3Arena.

Djurgården var överlägsna från första sekund, höll på att näta efter 40 sekunder och i första halvlek fick VSK knappt låna bollen.

Hemmalaget från huvudstaden gick upp i 3-0-ledning redan efter 28 minuter och detta var ett resultat i underkant där gästernas målvakt Elis Jäger faktiskt var bra i kassen.

Efter paus fortsatte Djurgården att ösa på och efter Liens andra inom bara loppet av några minuter kort efter pausvilan (vilket betydde hattrick och vinterförvärvets elfte i årets allsvenska) kan man nästan förstå hur vissa i VSK-klacken fick nog och avbröt tillställningen sisådär en kvart med de inkastade bengalerna. Aktionen så klart brottslig och fel, men de ville säkerligen likt de vinröda VSK-spelarna bara få slut på eländet med 0-5 i baken.

Symboliskt för aktionen blev det omvänt. Fyra minuter efter att matchen till sist kickade i gång igen efter avbrottet nickade Miro Tenho in 6-0. Total urladdning första timmen av Djurgården som sedan mest spelade av tillställningen och lät greken Christos Almyras göra hemmadebut samtidigt som Dif-ikon Andreas Johanssons son Alexander debutera blott 16 år gammal.

Djurgården ser oförskämt bra ut och hade det inte varit för att Sirius bara fortsätter vinna och ser ut att ta hem serien i överlägsen stil hade det här Dif mycket väl kunnat utmana om guldet. Efter Sirius är Honkavaaras mannar bäst i serien just nu och vinner de hängmatchen mot Mjällby som sköts upp inför VM går de också om Hammarby i tabellen som ny tvåa.

Blåränderna har fyra segrar av fem möjliga efter uppehållet och efter VSK borta i nästa omgång väntar AIK på 3Arena. Wow vilken match DET kan bli.

För Västerås SK blir den timmeslånga resan hem nu tung och jobbig. De uppträdde knappast som det topp 6-lag nykomlingen faktiskt är efter halva serien på sin sjätteplats. Det andades mer division 3 och Boo FF. Kolla bara uppträdandet innan Lien satte 5-0 efter 55 minuter med den misslyckade Cruyff-finten som sista gubbe…