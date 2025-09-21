Bajen går bort sig två gånger om
Hammarby har varit illa ute senaste minuterna.
Två gånger om.
Julius Lindberg och John Dembe har bjudits på hårresande grejer.
Hammarby har chansen att ta in på Mjällby i guldstriden efter serieledarnas tapp i går.
Dagens match står ännu 0-0 men Hammarby har varit illa ute.
Först Julius Lindberg som efter kvarten spelad tilläts en löpning rakt igenom på djupet i 20-25 meter och ett avslut som bara var ett täckande Bajen-ben i från att bli mycket farligt för Walter Hahn.
Några moment senare uppstod ett galet uppspel i hemmalagets straffområde var på John Dembe snodde åt sig bollen och prickade virket från nära håll.
I den 25:e minuten hade Montader Madjed matchens bästa målchans och efter dryga halvtimmen drog Nahir Besara till med ett vasst avslut som var ytterst nära att gå in i mål.
Matchen pågår.
