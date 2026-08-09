Bajen-löftet på väg bort – besöker utländsk klubb

Elohim Kaboré finns inte med i truppen mot Häcken.

Hammarby meddelar att 19-åringen fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb.

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Elohim Kaboré ser ut att vara på väg bort från Hammarby. Klubben meddelar att den 19-årige ivorianen fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb, och att han därmed saknas i dagens matchtrupp mot BK Häcken hemma på 3 Arena.



Anfallaren kom till Bajen från Asec Mimosas för ett och ett halvt år sedan. Under 2026 har Kaboré noterats för tre mål på tolv tävlingsmatcher.



I första hand ska det röra sig om en lånedeal, med köpoption i avtalet. Hammarby meddelar inte vilken klubb det rör sig om.