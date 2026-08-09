Häckens smäll: Stjärnduo skadad inför Hammarby
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Huvudbry för Jens Gustafsson. När BK Häcken reser till Stockholm saknas både Andreas Linde och Julius Lindberg.
Stjärnorna är skadade.
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BK Häcken gästar Hammarby i omgång 16 av Allsvenskan. Men när matchtruppen presenterades under lördagsmorgonen hade Hisingslaget åkt på en smäll. Jens Gustafsson får klara sig utan både Julius Lindberg och Andreas Linde, som är skadade.
För Lindberg rör det sig om en fotskada medan Linde missar Bajen-mötet efter en känning i underbenet. Sedan tidigare är dessutom Ben Engdahl och Filip Öhman på Häckens skadelista.
Hela Häckens trupp
David Andersson
Etrit Berisha
Brice Wembangomo
Harry Hilvenius
Leo Väisänen
Adam Lundkvist
Filip Helander
Olle Samuelsson
Abdoulaye Doumbia
Sanders Ngabo
Simen Hestnes
Mikkel Rygaard
Pontus Dahbo
David Seger
Sabri Kondo
Harun Ibrahim
Gustav Lindgren
Adrian Svanbäck
Bamir Fierza Sadiku
Christ Wava
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