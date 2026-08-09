Häckens smäll: Stjärnduo skadad inför Hammarby

Huvudbry för Jens Gustafsson. När BK Häcken reser till Stockholm saknas både Andreas Linde och Julius Lindberg.

Stjärnorna är skadade.

Jens Gustafsson. Foto: Bildbyrån

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BK Häcken gästar Hammarby i omgång 16 av Allsvenskan. Men när matchtruppen presenterades under lördagsmorgonen hade Hisingslaget åkt på en smäll. Jens Gustafsson får klara sig utan både Julius Lindberg och Andreas Linde, som är skadade.



För Lindberg rör det sig om en fotskada medan Linde missar Bajen-mötet efter en känning i underbenet. Sedan tidigare är dessutom Ben Engdahl och Filip Öhman på Häckens skadelista.



Hela Häckens trupp

David Andersson

Etrit Berisha

Brice Wembangomo

Harry Hilvenius

Leo Väisänen

Adam Lundkvist

Filip Helander

Olle Samuelsson

Abdoulaye Doumbia

Sanders Ngabo

Simen Hestnes

Mikkel Rygaard

Pontus Dahbo

David Seger

Sabri Kondo

Harun Ibrahim

Gustav Lindgren

Adrian Svanbäck

Bamir Fierza Sadiku

Christ Wava