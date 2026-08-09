”En förlust kan ge energi” – Gais-tränaren inför HBK

Gais har inte spelat match på nio dagar. Efter 6–0 förlusten borta mot Nordsjælland har grönsvart slickat såren.

– Vi gillar inte att förlora – men det finns en hatkärlek till det där, säger Fredrik Holmberg till GP.

Fredrik Holmberg, William Milovanovic. Foto: Bildbyrån

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Gais åkte på en rejäl käftsmäll i Europareturen mot FC Nordsjælland. Efter att ha vunnit med 1–0 hemma på Gamla Ullevi fick grönsvart storstryk. Danskarna vann med 6–0, och slog därmed ut göteborgslaget från kvalet till Uefa Conference League.



Uttåget innebar tid för Gais att ladda om. Efter en matchfri allsvensk helg har Fredrik Holmbergs lag kunnat ägna nio dagar åt att förbereda sig för dagens möte med Halmstad på bortaplan.



– Vi har haft god tid på oss att både slicka såren, analysera, förhoppningsvis dra bra slutsatser och rikta in oss på konkreta saker i träning som vi sen ska ta med oss in i nästa match, säger Gais-tränaren till GP.



I och med det långa uppehållet från matcher gav Holmberg sina spelare ledigt i tre dagar. För att kunna rensa skallen efter storförlusten på andra sidan Kattegat.



– Vi tänkte att vår grupp mår bäst av ett ordentligt break från det som var i Europa. Och att vi sen kunde komma tillbaka med ny energi för allt som komma skall. Jag tror och hoppas att det var ett klokt val.

”En hatkärlek”

Gais har blandat och gett under den allsvenska säsongen och parkerar på en nionde plats i tabellen när halva serien är spelad. ”Fidde” Holmberg hoppas och tror att förlusten mot Nordsjælland kan bli en vändpunkt, där det finns mer att ta med sig än man kanske tror.



– Vi gillar inte att förlora. Men någonstans finns det en hatkärlek till det där. En förlust kan ge energi också, där vissa saker blir mer konkret. Så jag hoppas på att vi kommer reagera positivt och jag är hoppfull om framtiden, säger han.



Matchen mot Halmstad sparkar igång klockan 16:30 på Örjans Vall.