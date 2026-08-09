Rinnes succévändning: ”Har motbevisat det i år”

STOCKHOLM. Fyra hållna nollor och full fart i toppstriden.

Djurgårdens målvakt Jacob Rinne är i storform och har stängt munnen på kritikerna.

– Det är skönt att man har ett bevis på att man kan rädda bollar ibland, säger han till FotbollDirekt.

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Djurgården har en jättekross i ryggen. 6–0 hemma mot Västerås samt fyra raka hållna nollor för backlinjen att glädjas åt.

Lagets målvakt Jacob Rinne är nöjd med tillvaron i det Dif som flåsar andraplacerade Hammarby i nacken.

– Man klagar inte på att spela i Djurgården just nu. Det är kul. Vi har hittat ett lugn och ett bra samspel. Vi vet vad vi kan, säger målvakten några dagar efter 6–0-segern.

Rinne är Djurgårdens givna startmålvakt. Men så har inte alltid varit fallet. Förra året tillbringade den landslagsmeriterade keepern flera matcher på bänken. Den nu utlånade Filip Manojlovic noterades för flest starter – men i år har det skiftat.

Rinne har startat 13 matcher den här säsongen och har inte släppt in ett mål i allsvenskan på över en månad.

– Jag gick väl in redan från försäsongen med hopp och tro om att jag skulle få chansen igen. Jag hade en bra dialog med Jani innan vi gick på semester förra säsongen. Vi var inte helt på samma mentala spår. Jag var fortfarande lite arg över min höst och vår också. Sedan tänkte jag att jag skulle ge mig fan på det igen och ge det ett nytt försök och komma tillbaka i januari med hopp och tro om att jag skulle vara där jag är idag, säger han.

Trots de starka siffrorna menar Rinne att han egentligen bara spelar den fotboll som han kräver av sig själv.

– Jag hade egentligen fem jättebra år i Ålborg där jag höll en stabil nivå på en bra scen. Det är väl egentligen den Jacob som jag vet att jag kan vara.

Svarar på kritiken: ”Jag bryr mig inte”

En av Rinnes främsta styrkor är spelet med fötterna. Dif-keepern svarade för en ”hockeyassist” i överkörningen mot VSK.

– Det har blivit en del av vårt sätt att spela och sedan får vi se hur länge vi kan göra det för motståndarna kommer försöka hitta nycklar för att störa oss i de momenten. Det finns matcher där jag inte kommer att vara lika involverad. Vi hade Degerfors borta, jag tror inte jag hade så jättemycket spel med fötterna där och då fick det bli en sådan match. Matchen mot Västerås också, vi vet att de är väldigt aggressiva i sin press och då blir det svårare att hitta korta alternativ. Då får man hitta in bakom och det bar ju frukt senast.

Tycker du att man bortser från resten av ditt målvaktsspel, inte bara spelet med fötterna?

– Jag bryr mig inte om det över huvudtaget egentligen. Men det är lätt att det kan bli lite tjatigt ibland, med fötterna. Är det så, så är det så, jag lägger ingen vikt vid det egentligen. Det är skönt att man har ett bevis på att man kan rädda bollar ibland. Jag har förstått att snacket har varit att jag är jättebra med fötterna men jag kan inte rädda bollar. Jag tycker att jag har motbevisat det i år, säger han till FD.

Fyra raka nollor kan väl inte bara bero på att du är bra med fötterna?

– Då får man väl säga att Miro och Une har gjort ett väldigt bra jobb framför. Jag tycker att jag har varit på plats när jag behövts. Sedan har det inte varit så mycket av det egentligen. Nu kommer inte jag ihåg vilka matcher det var men vi hade väl Halmstad hemma och då hade jag inte jättemycket att göra, sedan var det Örgryte borta och då blir det ett eller två tillfällen där jag kommer ut och avvärjer ett halvt friläge. Kan jag göra det när laget behöver mig, om det är en gång eller fem gånger, då får det vara så. Eller om det till och med är noll gånger, så får det gärna vara så, säger han och fortsätter:

– Så får jag försöka avvärja och kanske göra de här räddningarna som man kanske också glömmer bort ibland. Man är ute och rensar en djupledsboll som kanske hade varit friläge, man tar ett inlägg i stället för att rädda nicken och lite sådana saker. Det är inte bara att rädda bollar men det är skönt att man kan hjälpa till när laget behöver en.

Rinne fortsätter att hylla den rutinerade mittbacksduon i Djurgården:

– Vi har hittat ett sätt och nu ska vi bara pusha varandra hela tiden i alla små detaljer. I det stora hela har vi hittat rätt och nu handlar det bara om att inte slappna av. Vi vet att vi är ett bättre motstånd än många lag i allsvenskan. Har vi bara huvudet på plats och det mentala på plats, så har vi skapat oss jävligt stora förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher.

Under måndagen väntar retur mot VSK, denna gång på bortaplan. Rinne tror att motståndarna kommer med en vilja att motbevisa det senaste resultatet.

– Det är såklart att de har en jävla revanschlusta för att visa sina supportrar, som inte var jättenöjda senast, att de faktiskt kan. Vi vet att Västerås har riktigt bra kvaliteter. Sedan var vi väldigt skarpa defensivt och vi var effektiva, vilket man inte får glömma bort. Vi slog Sirius förra året med 8–2 och jag tror inte de har förlorat sedan dess. Vi får hoppas att de inte gör samma sak nu. Det här var en match i mängden. Det kommer bara pusha Västerås att motbevisa sig själva och sina supportrar att det inte var okej och att de kan bättre. Jag tror att det kommer bli en annorlunda match men vi ska såklart försöka pusha oss ännu mer för att kunna, om inte återupprepa, så i alla fall vinna matchen, avslutar han.

Matchen mellan VSK och Djurgården startar klockan 19.00 på måndagen.