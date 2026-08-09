Bomben bekräftad (?): ”Föredrar inte hans spelstil”

Ronald Araújo är klar för en flytt till Liverpool. Åtminstone om man ska tro Hansi Flick.

– Jag önskar honom allt det bästa, säger Barcelona-tränaren till Marca.

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Häromdagen slog det plötsligt ner från ingenstans – Barcelonas lagkapten Ronald Araújo var enligt Fabrizio Romano klar för en utlåning till Liverpool. Nu tillkommer ytterligare tecken på att så blir fallet.



Barcelonas huvudtränare, Hansi Flick, har nämligen hintat att en affär skulle vara klar.



– Han är en fantastisk person och spelare, men hans spelstil är en annan än vad jag föredrar. Det har varit svårt, för jag har inte kunnat inkludera honom på ett sådant sätt som vi har velat. Han har varit påverkad av tidigare misstag. Vi har pratat. Jag såg att han mådde bra i dag, han var lycklig, och jag önskar honom allt det bästa, säger Flick enligt Marca.



Enligt Romano flyger den uruguayanske mittbacken till Liverpool under söndagen för att genomgå en läkarundersökning. Premier League-klubben ska betala hela hans lön, och i avtalet finns en köpoption på 55 miljoner euro (cirka 600 miljoner kronor) som kan göra Araújo till en permanent Liverpool-spelare.