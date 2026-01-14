Bajens drag – tar med sig ivorianer till Spanien

Hammarby åker på träningsläger på fredag.

På spansk mark kommer två ivorianska talanger att testas.

Sportchef Mikael Hjelmberg. Foto: Bildbyrån

Det handlar om 16-årige Cedric Gobehi och 17-årige Obli Koumé. Duon kommer från Elfenbenskusten, landet där sportchef Mikael Hjelmberg bland annat hittade succéspelarna Odilon Kossounou och Bazoumana Touré.

De två unga talangerna följer alltså med på Hammarbys träningsläger i södra Spanien, dit laget reser på fredag.

– Vi har Cédric och Obli på besök för att bekanta sig hos oss. Cédric är en yttermittfältare född 2009 och är redan på plats på Årsta. Han reser med laget till Spanien på fredag. Obli, som är en mittback född 2008, kommer att ansluta under lägret. Vi ser fram emot att få lära känna spelarna bättre i vår miljö, säger Hjelmberg till klubbens hemsida.