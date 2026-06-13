Profilens hyllning efter succén: ”Visat vad Hammarby är”

Ellen Wangerheim, 21, lämnade Hammarby i vintras.

Nu följer hon den grönvita succén från Manchester.

– Både tjejerna, Wille och ledarstaben tillsammans har visat vad Hammarby är, säger Ellen Wangerheim till FotbollDirekt.

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21-åriga Ellen Wangerheim lämnade Hammarby i januari för att prova lyckan i storklubben Manchester United. Hon anslöt till Hammarby som 15-åring och efter sex säsonger lämnade hon som en stor profil.

Mycket har hänt i klubben sen Wangerheim lämnade. Bland annat så har William Strömberg, som var assisterande under Wangerheims tid tagit över som huvudtränare efter att Martin Sjögren lämnat.

Hade du på känn att det skulle gå så bra som det gör med William Strömberg som huvudtränare?

– Ja, men det visste jag. Jag såg redan förra året nu när han assisterade hur mycket han jobbar och på tal om att brinna för en klubb och verkligen tycka om en klubb mycket, så vet han vad det innebär att vara tränare i Hammarby och det tycker jag visar sig ganska bra på resultaten nu under våren, säger Ellen Wangerheim till FotbollDirekt.

”Det är fint att se hur de presterar med Hammarby”

I samma veva som Ellen Wangerheim lämnade klubben var det flera viktiga startspelare som lämnade. Simone Boye, Smilla Holmberg, Asato Miyagawa, Moa Edrud, Julie Blakstad och Anna Jøsendal. Många experter har tvivlat på om Hammarby kan nå samma nivå som tidigare år men Ellen Wangerheim tycker att laget har imponerat.

– De tappade en hel del spelare och det var många som tvivlade mycket tror jag. Både tjejerna och Wille och ledarstaben tillsammans har visat vad Hammarby är, och jag tycker att de har kommit ihop som ett väldigt bra kollektiv och vinner matcher tillsammans. Och jag vet hur mycket Wille jobbar tillsammans med de andra tränarna. Det är fint att se hur de presterar med Hammarby.

Följer du Hammarby på något sätt nu?

– Ja, absolut. Både herrarna och damerna. Jag försöker kolla så många matcher jag kan och missar jag någonting för att jag spelar så kollar jag direkt när jag kan. Jag följer klubben och vill gärna vara med och kunna bidra. När jag är hemma nu så har jag börjat kolla på någon match. Ibland när man går ut på stan så stöter man på lite ”Heja bajen”, avslutar Wangerheim.

Under lördagen är det seriefinal mellan Hammarby och Häcken med avspark 15:00 på Hammarby IP.

