Blågult-domen: ”Har Gyökeres och Isak en bra dag…”

Det svenska damlandslaget har spelat sitt VM-kval.

Nu ska anfallsstjärnan Ellen Wangerheim följa herrarnas VM.

– Det blir väldigt tidiga morgnar och sena nätter, säger hon till FotbollDirekt.

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Det svenska damlandslaget spelade nyligen sin VM-kvalmatch mot Italien som slutade 2–2. Nu har damerna en paus medan herrarnas VM precis har startat.

Manchester United-forwarden Ellen Wangerheim är tydlig med att hon ska följa mästerskapet så gott det går.

– Ja, absolut. Det är bara grejen med att det är en fotbollssommar och man kan mötas upp och se matcher och sådär. Det blir väldigt tidiga morgnar och sena nätter, säger hon till FotbollDirekt.

Så kan Sverige vinna

Vad gäller Sveriges chanser är hon delad. Wangerheim menar att Alexander Isak och Viktor Gyökeres behöver göra en bra match för att Blågult ska skörda framgångar i USA.

– De kanske kan skrälla. Jag tror inte att det är så många som kanske tror på dem. Så de kanske kan komma in där och skrälla. Så att jag tror att har Gyökeres och Isak en bra dag och de lyckas med uppförsbacken så tror jag ändå nog att om de kan få in ett 1–0-mål så går det bra, avslutar hon.

Ellen Wangerheim har gjort fem landskamper för Sverige.