Uppgifter: Arsenal redo att värva för en miljard

Arsenal gör sig redo att rusta inför kommande säsong.

Huvudtränaren Mikel Arteta ser Juventus-stjärnan Kenan Yildiz som en drömvärvning, enligt uppgifter.

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Arsenal är regerande Premier League-mästare. Medan VM pågår för fullt spanar Londonklubben på värvningar i sommarens transferfönster. En position som Arsenal sägs vilja fylla ut på är vänsterytterplatsen.

Enligt sillyjournalisten Sacha Tavolieri har Arsenals huvudtränare Mikel Arteta identifierat sitt drömnamn i sommar. Journalisten uppger att Juventus-stjärnan Kenan Yildiz är en drömvärvning för Arsenal.

Tavolieri skriver att Arsenal är redo att lägga 100 miljoner euro, cirka en miljard kronor, för Yildiz.