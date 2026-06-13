Så startar Rosengård och Norrköping

FC Rosengård tar emot IFK Norrköping i damallsvenskan.

Nu har startelvorna presenterats.

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Både FC Rosengård och IFK Norrköping har haft det svårt att ta tre poäng i ligan. Inför lördagens match mellan varandra har de bara tagit varsin seger.

Hemmalaget Rosengård ligger på nedflyttningsplats och jagar poäng för att klättra upp i tabellen medan Peking vill ta avstånd från bottenlagen.

Startelvor:

FC Rosengård: Edrud – Pennsäter, Cronquist, Wellesley-Smith, Johansson – Björklund, Öling, Sørbo, Iwai – Pobegaylo, Siemsen

IFK Norrköping: Hjern – Andersson, Handfast, Harrysson, Klingspor – Karlernäs, De La Harpe – Sibley, Kristell, Persson – Engström