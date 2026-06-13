Uppgifter: Barcelona jagar VM-talang – krävs rekordaffär

Lucas Herrington spelar VM för Australien.

Nu uppvaktas 18-åringen av Barcelona, enligt uppgifter.

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Lucas Herrington är en av Australiens mest lovande spelare. Den 18-årige mittbacken väntas starta i VM-premiären mot Turkiet.

Till vardags huserar Herrington i MLS-klubben Colorado Rapids. Nu rapporterar The Athletic att Barcelona följer talangen. Colorado Rapids ska samtidigt kräva ungefär 22 miljoner pund, cirka 279 miljoner kronor, för mittbacken.

Om Herrington säljs för den summan kommer han bli den dyraste spelaren från Australien någonsin.

Herrington noteras för 15 ligamatcher för Colorado Rapids den här säsongen.