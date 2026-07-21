Bajenstjärnan maktlös: ”Har ju bett om ursäkt”
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STOCKHOLM. Ratad från VM-truppen – och medger spricka med Iraks landslag.
Montader Madjed har hamnat i en knivig sits.
– Jag har ju bett om ursäkt, men det är en komplicerad situation, säger Bajenstjärnan till FotbollDirekt.
Irak kom sist i sin VM-grupp.
I stället var det Frankrike, Norge och Senegal som tog sig vidare till sextondelsfinalen.
Irak tog inte en enda poäng och åkte hem från VM med 1-12 i målskillnad.
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