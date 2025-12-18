Bekräftat: Anes Mravac lämnar Malmö FF – flera förändringar i ledarstaben

Efter en kort period som tillförordnad huvudtränare står det klart att Anes Mravac inte fortsätter i Malmö FF.

Totalt fyra ledare lämnar klubben inför säsongen 2026.



Anes Mravac tog över ansvaret som tillfällig huvudtränare i Malmö FF efter att Henrik Rydström fick lämna sitt uppdrag under hösten. Nu bekräftar klubben att Mravac är en av flera personer i ledarstaben som avslutar sina uppdrag vid årsskiftet.

Utöver Mravac lämnar även fystränaren Tom Noon samt analytikerna Mak Pakhei och James Slaughter föreningen. Att Noon var på väg bort har varit känt sedan tidigare, då han fortsätter sin karriär i Manchester Citys organisation.

Samtidigt uppges Mravac vara aktuell för ett nytt uppdrag utomlands. Han har kopplats samman med Middlesbrough i Championship, där han i så fall skulle ingå i tränarstaben kring Kim Hellberg, tidigare huvudtränare i Hammarby.

Malmö FF har redan presenterat sin lösning inför framtiden. Miguel Ángel Ramírez är klar som ny huvudtränare inför den kommande säsongen.