Baxter uppmanar till lugn i AIK: ”Får inte dra för stora slutsatser”

AIK har inte fått den starten på säsongen som man hade önskat.

Redan nu har frustration börjat synas – något som enligt Stuart Baxter är överdrivet.

– Problemet är att när man jobbar eller spelar för en klubb som AIK, det blir aldrig det lugnet så att man kan agera som en vanlig klubb, säger han till FotbollDirekt.

AIK stod för en fantastisk höst ifjol, detta efter ett par kämpigare säsonger.

Fjolårets lyft och tredjeplaceringen har således fått förväntningarna in och kring klubben att stiga igen, men dessvärre för Solnaklubben har cupspelet börjat trögt.

Två kryss på två cupmatcher och bara fyra mål på åtta matcher ifall man räknar in samtliga som spelats under försäsongen har fått frustration från supporterhåll att synas.

Även om starten på säsongen självklart inte är vad AIK hade velat så ska inte för stora slutsatser dras, det menar i varje fall AIK:s förre succétränare Stuart Baxter.

– De var på god väg förra året, jag var och besökt några gånger och jag tycker att de som de har lyckats med är att komma tillbaka till någonting som liknar AIK:s identitet, säger Baxter och utvecklar:

– Jag tror inte att AIK ska inte replikera Barcelona eller Pep Guardiolas Manchester City, jag tror att publiken, klubben, historiken, det kräver en tuffare stil och jag tyckte att de var på god väg att återskapa den. Nu är det ny säsong, försäsongsträning i benen och lite knackig start, men om folk i klubben jobbar på så rättar det till sig.

– Problemet är att när man jobbar eller spelar för en klubb som AIK, det blir aldrig det lugnet så att man kan agera som en vanlig klubb, det kommer med en hel del press, ångest och tryck. Men då måste man hålla sig kall, men jag tror att det kommer att bli bättre så småningom.

Du är inne på det som många som varit i klubben varit inne på, att det är något annat, men du uppmanar ändå att man ska hålla sig lugn. Man kanske inte ska strunta i de här första cupresultaten, men du tror det kommer bli bättre?

– Man får inte dra för stora slutsatser. Jag kommer ihåg att när jag var i AIK så hade vi en match borta mot IFK Göteborg, jag tror att det var efter nio matcher, det hade varit ganska skralt, vi hade haft stolpe ut. Vi tyckte att allting stämde förutom resultaten och jag kommer ihåg att inför matchen mot Göteborg fick jag stå och säga ”Ingen jävla kompromiss här”, jag kände att om folk började tro på vad som skrevs eller vad som sades på stan då har vi problem. Så jag sa att jag fick ta den skiten, sen kör vi på vårt sätt och ingen kompromiss och vi vann med 1–0.

– Det var en hemsk match, på en ojämn plan och vi tryckte in en hörna. Jag tror det var Krister Nordin som tacklade in två meter gräs, två mittbackar och deras målvakt. Det var ungefär så, men det blev 1–0 och sen gick vi och vann åtta-nio matcher i rad tror jag och till slut så stod vi som svenska mästare.

– Nu har de inte haft de resultaten de önskat, men jag tror om man håller sig lugn, är lite beslutsam och samlad så löser då löser det sig.

AIK ställs i den sista omgången av Svenska cupen mot IFK Värnamo och Gnaget kan fortfarande ta sig till slutspel.

För att lyckas med det krävs dock seger med två mål, samtidigt som det blir kryss i mötet mellan Degerfors IF och Trelleborgs FF.