Brasilien – Marocko: Truppnyheter och förväntade startelvor
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Brasilien ställs mot Marocko i VM.
Matchen startar klockan 00:00 den 14 juni.
Här är allt du behöver veta om truppstatus och förväntade startelvor.
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Brasilien och Marocko inleder sitt VM-äventyr på MetLife Stadium. Båda lagen dras med betydande skadebekymmer inför öppningsmatchen. Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.
Matchen är en av de hetaste under hela gruppspelet, där en pressad fotbollsgigant ställs mot en av världens mest formstarka nationer. Brasilien måste hantera favoritskapet, medan Marocko siktar på att bygga vidare på succén från Qatar. De senaste rapporterna om skador kan dock tvinga båda tränarna att tänka om när de ska ta ut sina startelvor.
Brasilien: Status i truppen och förväntad startelva
Skadeläget i den brasilianska truppen är en källa till oro för förbundskapten Carlo Ancelotti.
Rodrygo
cruciate-ligament-injury
Late December 2026
Estevao
hamstring-injury
Early August 2026
Eder Militao
thigh-injury
Mid September 2026
Vitor Roque
ankle-injury
Late July 2026
Murillo
hamstring-injury
Early August 2026
Wenderson Galeno
muscle-injury
Mid July 2026
Neymar Jr
calf-injury
Late June 2026
Wesley
groin-injury
Early July 2026
Den största frånvaron är superstjärnan Neymar, vars vadskada håller honom borta från spel i öppningsmatchen. Hans frånvaro sätter press på andra offensiva stjärnor som Vinícius Júnior att kliva fram. Dessutom har skador på nyckelspelare som Eder Militão och Rodrygo stört förberedelserna och blottat en viss tunnhet i truppen.
Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Casemiro, Guimaraes – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Cunha
Laget förlitar sig på den stabila mittbacksduon från PSG och Arsenal, medan kreativiteten framåt förväntas komma från kanterna.
Marocko: Status i truppen och förväntad startelva
Även Marocko går in i matchen med flera tunga avbräck som kan påverka deras defensiva stabilitet.
Hamza Igamane
cruciate-ligament-injury
Early October 2026
Abde Ezzalzouli
knee-injury
A few weeks
Nayef Aguerd
groin-injury
Early July 2026
Den största oron gäller försvarsgeneralen Nayef Aguerd, som är ett stort frågetecken inför matchen. Som om det inte vore nog ser yttern Ez Abde ut att missa hela turneringen. Dessa potentiella avbräck är ett hårt slag mot den lagdel som var grunden till framgången i Qatar.
Marockos förväntade startelva (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
Mycket kommer att hänga på Achraf Hakimis snabbhet på högerkanten och Brahim Díaz förmåga att omsätta målchanser. Det oprövade mittbacksparet kommer att sättas på prov direkt.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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