Brasilien ställs mot Marocko i VM.

Matchen startar klockan 00:00 den 14 juni.

Här är allt du behöver veta om truppstatus och förväntade startelvor.

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Brasilien och Marocko inleder sitt VM-äventyr på MetLife Stadium. Båda lagen dras med betydande skadebekymmer inför öppningsmatchen. Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.

Matchen är en av de hetaste under hela gruppspelet, där en pressad fotbollsgigant ställs mot en av världens mest formstarka nationer. Brasilien måste hantera favoritskapet, medan Marocko siktar på att bygga vidare på succén från Qatar. De senaste rapporterna om skador kan dock tvinga båda tränarna att tänka om när de ska ta ut sina startelvor.

Brasilien: Status i truppen och förväntad startelva

Skadeläget i den brasilianska truppen är en källa till oro för förbundskapten Carlo Ancelotti.

Skador och avstängningar Brasilien Spelare Lämna tillbaka Rodrygo cruciate-ligament-injury Late December 2026 Estevao hamstring-injury Early August 2026 Eder Militao thigh-injury Mid September 2026 Vitor Roque ankle-injury Late July 2026 Murillo hamstring-injury Early August 2026 Wenderson Galeno muscle-injury Mid July 2026 Neymar Jr calf-injury Late June 2026 Wesley groin-injury Early July 2026

Den största frånvaron är superstjärnan Neymar, vars vadskada håller honom borta från spel i öppningsmatchen. Hans frånvaro sätter press på andra offensiva stjärnor som Vinícius Júnior att kliva fram. Dessutom har skador på nyckelspelare som Eder Militão och Rodrygo stört förberedelserna och blottat en viss tunnhet i truppen.

Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Casemiro, Guimaraes – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Cunha

Laget förlitar sig på den stabila mittbacksduon från PSG och Arsenal, medan kreativiteten framåt förväntas komma från kanterna.

Marocko: Status i truppen och förväntad startelva

Även Marocko går in i matchen med flera tunga avbräck som kan påverka deras defensiva stabilitet.

Skador och avstängningar Marocko Spelare Lämna tillbaka Hamza Igamane cruciate-ligament-injury Early October 2026 Abde Ezzalzouli knee-injury A few weeks Nayef Aguerd groin-injury Early July 2026

Den största oron gäller försvarsgeneralen Nayef Aguerd, som är ett stort frågetecken inför matchen. Som om det inte vore nog ser yttern Ez Abde ut att missa hela turneringen. Dessa potentiella avbräck är ett hårt slag mot den lagdel som var grunden till framgången i Qatar.

Marockos förväntade startelva (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Mycket kommer att hänga på Achraf Hakimis snabbhet på högerkanten och Brahim Díaz förmåga att omsätta målchanser. Det oprövade mittbacksparet kommer att sättas på prov direkt.

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