Superdatorn: Så slutar Brasilien – Marocko
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Brasilien och Marocko ställs mot varandra i VM på MetLife Stadium i New York.
Superdatorn BETSiE har simulerat mötet tusentals gånger för att se vem som är favorit att vinna.
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Brasilien möter Marocko i en av VM:s mest efterlängtade gruppspelsmatcher på MetLife Stadium. Matchen, som startar 00:00 den 14 juni, är en kamp mellan en pressad favorit och en självsäker utmanare.
Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultaten.
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