Befarad knäskada på Busuladzic: ”Sa bara plopp”

Kenan Busuladzic tvingades bryta matchen mot Örgryte.

Tobias Sana befarar att det rör sig om en allvarlig knäskada.

– När jag drev med bollen så hörde jag ”plopp”, berättar Öis-spelaren i halvtid.

Foto: Bildbyrån

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Efter 20 minuter av matchen mellan Malmö FF och Örgryte IS tvingades Kenan Busuladzic kasta in handduken. Mittfältaren trampade snett och drog till någonting i knäet i en duell med Tobias Sana.

19-åringen behövde hjälp av den medicinska personalen för att ta sig av banan.

Sana var skuldra mot skuldra med Busuladzic när olyckan var framme. Han menar att det både såg och lät allvarligt.

– Jag har själv åkt på en knäskada så jag vet den känslan. När jag drev med bollen hörde jag bara ”plopp”, så jag blev orolig. När jag skadade mig så hörde jag ett liknade ljud. Men jag hoppas att det är en mildare skada än vad det lätt som, säger han till TV4 i paus.

Tobias Sana åkte på en knäskada i september 2022 under sin tid i BK Häcken. Det dröjde till juli året därpå innan mittfältaren kunde spela fotboll igen.

Matchen pågår