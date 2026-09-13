United stänger av supportar – efter olovlig biljettförsäljning

685 säsongskortsinnehavare har stängts av från Old Trafford.

Detta med anledning av olovlig biljettförsäljningen.

Det meddelar Manchester United på sin hemsida.

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Manchester United spelar regelbundet inför fulla läktare hemma på Old Trafford. Det leder också till att många biljetter säljs vidare eller överlåts till andra personer.

Nu meddelar klubben att man identifierat ”ovanlig aktivitet” kopplat till 1 617 biljettkonton. Med det menar man att personlig information har delats vidare på ett sätt som strider mot klubbens regelverk.

”Dessa handlingar undergräver möjligheten för riktiga supportrar att få tillgång till biljetter på rättvisa villkor och har ingen plats i Manchester United”, skriver klubben i ett uttalande.

Till följd av detta har 685 personer med säsongskort på Old Trafford blivit avstängda från att närvara på Uniteds hemmamatcher framöver. Ytterligare 464 individer har fått mildare straff eller varningar.

Planerar protestaktion

Det har inte gått hem bra med stora delar av Uniteds supporterbas.

Redan innan bestraffningarna blev offentliga meddelade supportergruppen ”The 1958” att man ämnar protestera mot klubbens ställningstagande i samband med derbymatchen mot Manchester City under söndagen.

”Supportrar riskerar nu allvarliga sanktioner som kan innebära att de förlorar rätten att gå på matcher. Vi anser att ingen ska utsättas för sådana åtgärder utan att tydligt få veta vad de anklagas för och få ta del av den bevisning som ligger till grund för anklagelserna”, skriver man i ett uttalande.