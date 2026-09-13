Stjärnan meddelar – tar paus från landslaget

Marcel Sabitzer har spelat över 100 matcher för Österrike.

Nu meddelar mittfältaren att han tar paus från landslaget.

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I höst väntar Nations League för de europeiska landslagen. En spelare som inte kommer vara med då är den österrikiska stjärnan Marcel Sabitzer. Mittfältaren meddelar att han tar ett tillfälligt steg tillbaka från landslagsspel.

”Jag är 32 år gammal, vill spela fotboll på högsta nivå i ytterligare några år och måste vara försiktig med hur jag använder mina krafter. Därför har jag, efter förtroendefulla och öppna samtal med förbundskaptenen, kommit överens om att ta en paus nu. I början av nästa år ska vi diskutera om jag ska återvända till landslaget inför EM-kvalet”, säger han i ett uttalande på det österrikiska förbundets hemsida.

Sabitzer debuterade för Österrike 2012 och har sedan dess representerat sitt land 102 gånger. Det gör honom till landslagets fjärde mesta spelare genom tiderna bakom endast Andi Herzog, David Alaba och Marko Arnautovic.

Österrike är en del av Nations Leagues B-division och laget kommer ställas mot Israel, Kosovo och Irland under hösten.