Yasin Ayari målskytt för Brighton – krossade Coventry

Brighton & Hove Albion gick på knock mot Coventry City.

Det blev seger med hela 5–0 borta mot nykomlingen.

Matchens sista fullträff stod Yasin Ayari för.

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Coventry City har det tufft som nykomling i Premier League. Under söndagen åkte Frank Lampards gäng på en tung förlust hemma mot Brighton & Hove Albion.

Bortalaget tog ledningen i matchminut 35 genom Charalampos Kostoulas och höll resultatet till halvtid. Efter pausen började raset.

Sex minuter in i halvlek nummer två utökade bortalaget till 2–0 genom den tidigare IFK Göteborg-spelaren Malick Yalcouyé. Ivorianen gjorde därmed sitt första Premier League-mål för klubben sedan han skrev på för två år sedan.

Kort därpå blev Coventry-anfallaren Taiwo Awoniyi utvisad, vilket öppnade upp än mer för Brighton.

Pascal Gross och Lewis Dunk utökade till både 3–0 och 4–0. På stopptid kom även det femte målet genom Yasin Ayari. Den svenska landslagsmittfältaren tog emot bollen precis utanför straffområdet och placerade in bollen nära stolpen.

Coventry City är allt jämt tabelljumbo i och med förlusten. Nykomlingen är det enda laget i ligan som fortfarande står på noll poäng.