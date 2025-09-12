Sedan 2015 har BK Häcken spelat på Bravida arena.

Det kommer de inte att göra nästa år – då ”Getingarnas” hemmaborg byter namn.

– Det kommer att bli ett annat namn på arenan, säger klubbchef Marcus Jodin till GP.

Foto: Bildbyrån

År 2015 flyttade BK Häcken in på den nya arenan vid Hisingen, som företaget Bravida betalade för att sätta sitt namn på.

Avtalet löpte egentligen ut under sommaren, men förlängdes över resterande delen av årets allsvenska säsong.

Enligt GP har BK Häcken har ett avtal med arenaägaren Higab där man har betalat 13-16 miljoner kronor för att kunna sälja namnet på arenan vidare.

Nu står det klart att man kommer att göra det, till nästa säsong.

– Det kommer att bli ett annat namn på arenan, säger Häckens klubbchef Marcus Jodin till GP och fortsätter:

– Vi för samtal nu med fyra eller fem olika aktörer och vi är inte riktigt i mål ännu. Det är ännu för tidigt att säga vart det landar. Till allsvenskans start nästa säsong är min gissning att vi har ett namn på arenan.

Vad gäller intäkterna för arenanamn-bytet hoppas Häcken få in ytterligare pengar i framtiden.

– Det är klart att vi vill flytta våra positioner längre fram. Intresset är så pass stort nu så min spaning är att det blir mer pengar än tidigare. Vi betalar också själva mer till staden, den kostnaden har ökat med 30 procent så det behöver återspeglas nu, avslutar Jodin.







