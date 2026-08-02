Häcken krossade Eskilstuna i omstarten

Häcken och Eskilstuna möttes i omstarten av damallsvenskan.

Då krossade de regerande svenska mästarna nykolingarna.

Matchen slutade 6–0.

Foto: Bildbyrån

De svenska mästarna BK Häcken tog emot Eskilstuna United under söndagen. Eskilstuna som är nykomlingar i damallsvenskan har gjort en stark säsong och låg på en femteplats i tabellen inför matchen.

Häcken tog kommandot direkt i matchen när Nesrin Akgün gav Hisingelaget ledningen redan efter tre minuter. Sedan kunde Anna Anvegård skriva in sig dubbelt i målprotokollet men även Monica Jusu Bah, Tabby Tindell och Thelma Pálmadóttir skriva in sig. Slutresultatet blev 6–0.

I slutet på matchen fick även Josefine Rybrink, som återvänt till BK Häcken, göra comeback. Även Jennifer Falk var tillbaka mellan stolparna.

BK Häcken ligger fortfarande på en andra plats, en poäng upp till förstaplatsen, men BK Häcken har en match mindre spelad.