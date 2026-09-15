Rekordnotering och tre poäng för Djurgården

Djurgården säkrade tre tunga poäng i Allsvenskan efter en övertygande 2–0-seger mot GAIS.

Kristian Lien och Bo Hegland låg bakom båda målen – i en match där Hegland samtidigt tangerade det allsvenska assistrekordet.

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I Stockholm säkrade Djurgården en tung 2–0-seger mot GAIS efter en spektakulär uppvisning av Bo Hegland och Kristian Lien. I den 35:e minuten spelade Hegland fram Lien till ledningsmålet. I den andra halvleken var rollerna de omvända när Lien assisterade Hegland till 2–0 i den 63:e minuten.

Framspelningen innebär att Hegland nu har tangerat det allsvenska assistrekordet på 15 målgivande passningar.



Matchen spårade dock ur ur ett disciplinärt perspektiv under den andra halvleken. GAIS fick försvara sig med en man mindre från den 59:e minuten när Oskar Ågren synade det röda kortet. Mot slutet drabbades även Djurgården av en utvisning när den grekiske inhopparen Christos Almyras fick rött kort i den 86:e minuten, innan GAIS sattes i ett ännu djupare mörker när Henry Sletsjøe visades ut tio minuter på övertid (90+10).



Segern gör att Djurgården ligger en poäng före stadsrivalen Hammarby på andraplatsen. Med nio omgångar kvar att spela skuggar de serieledande Sirius sju poäng längre upp i tabellen.

Djurgårdens IF (startelva): Rinne – Ståhl, Une, Tenho, Johansson – Siltanen, Stensson – Åslund, Hegland, Okkels – Lien.

GAIS (startelva): Krasniqi – Wängberg, Ågren, Frej, Wendin Thomasson – Collander, Fagerjord, Sletsjoe – Pettersson, Vasic, Niklasson Petrovic.