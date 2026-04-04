Bekräftat: Premiären spelas som planerat

Degerfors spelar sin hemmapremiär mot Sirius på utsatt tid.

Det bekräftar nu klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Under natten drog sig ett omfattande snöoväder in över Degerfors och hemmaborgen Stora Valla. Det rådde därmed osäkerhet kring om lördagens premiärmatch mot Sirius skulle bli av.

– Vi vaknade upp till ett Degerfors som var vitt av snö och även gräsmattan var vit på morgonen. Men man börjar skönja grästuvor. Vi är hoppfulla, sa klubbchef Joakim Ekblom till Fotbollskanalen.

Nu har Degerfors kommit med ett slutgiltigt besked. Matchen spelas på utsatt tid och plats.

”Planen är godkänd av matchdelegat och domare. Det blir hemmapremiär på Stora Valla”, skriver klubben på sin hemsida.

Matchen har avspark klockan 15:00