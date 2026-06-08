La Liga-stjärnan kan missa VM – krockade med lagkamrat

Han kolliderade med Chadi Riad.

Nu skriver Marca att VM är i fara för marockanska VM-stjärnan Real Betis-stjärnan Abde Ezzalzouli.

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Marocko spelar VM-premiär mot Brasilien i New Jersey 14 juni.

Då kan nordafrikanska nationen få klara sig utan sin dribbler Abde Ezzalzouli, eller kort och gott Ez Abde som han också kallas.

Det var i söndagens VM-genrep som han skadade vänster knä efter att ha kolliderat med lagkamraten Chadi Riad under en defensiv fast situation.

Detta skriver Bein Sports varpå Marca ropar ut att VM nu kan vara i fara för Real Betis-stjärnan.