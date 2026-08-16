Ber om ursäkt till Djurgårdens supportrar: ”Gnager i mig…”

STOCKHOLM. Ett pompöst jättetifo och ett massivt läktartryck.

Men Djurgårdens spelare levde inte upp till publikens förväntningar och buades i stället ut i paus vid underläge 0-3.

– Det var en pinsam insats i första halvlek, säger Kristian Lien och får medhåll av Oskar Fallenius.

– Det gnager i mig att vi inte kunde ge tillbaka mer.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens första allsvenska derbyseger mot AIK sedan pandemisäsongen 2020 kom i våras när laget bortaslog Gnaget med 4-2 i Solna.

Men nu var det som så många gånger förr lagen emellan. AIK stod som slutsegrare och det var egentligen aldrig något snack om saken.

AIK gick upp i en 3-0-ledning redan före paus och när spelarna lämnade efter första halvlek buades Djurgården kraftigt ut av hemmasupportrarna.

– Det var en pinsam insats i första halvlek och då blir det som det blir, konstaterar norrmannen Kristian Lien efter 1-3-förlusten och fortsätter:

– Jag är otroligt besviken. Vi förlorar rättvist. Det känns som att vi är för sena på alla bollar och de får kontra på allt.

”Vet själv hur de sitter i garage om nätterna”

Oskar Fallenius som spelat i Djurgården sedan 2023 och även gick i klubbens fotbollsskola på högstadiet är ledsen att inte kunna ge tillbaka till supportrarna mer efter det massiva tifo som södra kortsidan stod för inför avspark.

– Som alltid är det supportrarna som bär klubben. Att de gör sådana här tifon… jag vet själv hur de sitter i garange om nätterna och skapar detta. Det gnager i mig att vi kunde ge tillbaka mer.

Djurgårdens tifo som därefter följdes upp med pyroteknik. Foto: Bildbyrån

Fallenius är likt Lien inne på att prestationen från Djurgården var långt ifrån godkänd.

– Vi för en alldeles för dålig insats, avslutar 24-åringen.