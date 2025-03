Bergström laddad inför allsvensk premiär: ”Livet börjar igen”

Under söndagen kliver Mjällby AIF in i allsvenskan 2025.

Då börjar inte bara fotbollssäsongen för Jacob Bergström.

– Jag skulle säga att livet börjar igen, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

Efter att ha slutat på en femteplats i allsvenskan 2024 kliver man idag in i årets upplaga av allsvenskan.



Detta när man gästar IF Elfsborg på Borås arena klockan 14.



För hemmalagets anfallare Jacob Bergström går det nästan att ta på känslorna inför premiären.



– Givetvis jättekul, fantastiskt! Det är den bästa stunden på året och man får ju lite gåshud. Jag skulle säga att livet börjar igen, så att säga, säger han till Fotbollskanalen.



Ser man till Bergströms målproduktion i allsvenskan har han aldrig gjort mer än tio pytsar över en säsong. Det är dock ingenting han grämer sig över allt för mycket.



– Ja, det är märkligt. Åtta-nio mål verkar vara min gräns, men någonstans har man väl ändå insett att göra åtta-nio mål är en rätt fin siffra det med. Det är bara att fortsätta jobba hårt. Det hade varit fint att komma upp i tio mål, vi får se hur det går i år.



För motståndet i premiären står ett Elfsborg som imponerade i Europa League under hösten. Då menar Jacob Bergström att de behöver lägga extra stort fokus i försvarsleden.



– Som vanligt när man åker till Borås blir det en tuff bortamatch. Elfsborg är ett starkt offensivt lag så för oss blir det viktigt att sätta defensiven, avslutar Bergström.



I Mjällby AIF har Jacob Bergström spelat 119 allsvenska matcher. På dessa har han gjort 30 mål.

